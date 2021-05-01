BMW снизит производство на двух заводах из-за нехватки чипов

Автоконцерн BMW объявил о снижении объемов производства на двух заводах в Великобритании и Германии из-за дефицита чипов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, на заводе в британском Оксфорде несколько смен будут сокращены с пятницы по среду, а в германском Регенсбурге - в четверг и пятницу.

"Наша задача состоит в беспрерывном обеспечении заводов комплектующими, - заявил представитель компании агентству Dow Jones. - Мы заказали необходимый объем (полупроводников - прим.) на 2021 год вовремя и ожидаем, что наши поставщики выполнят заказы в соответствии с контрактом".

BMW в первый раз корректирует объемы производства из-за глобального дефицита микропроцессоров, который начался в прошлом году и уже вынудил другие автоконцерны сокращать или приостанавливать производство. Ранее на такие меры пошли заводы General Motors и Ford Motor.