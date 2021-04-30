Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple ("Эппл") в нарушении европейских антимонопольных норм, что грозит компании штрафом, объем которого может достигать 10% от годового дохода компании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store ("Эпп Стор") "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ", а также "ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга".