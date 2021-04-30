Azerbajan Microsoft Days: Цифровое ускорение в текущей финансовой среде (R)

Финансовая отрасль сегодня переживает одно из самых больших потрясений. Цифровизация и новые технологии стимулируют банки в корне изменить свои методы работы используя новые бизнес модели и сменить фокус внимания с тем, чтобы выжить на рынке финансовых услуг. Именно поэтому очередная онлайн - конференция Azerbaijan Microsoft Days была посвящена будущему цифровой трансформации в индустрии финансовых услуг.

В рамках организованной для финансовых организаций Азербайджана онлайн - конференции на тему "Цифровое ускорение в текущей финансовой среде" эксперты и спикеры Microsoft презентовали лучшие практики в отношении использования облачных технологий, искусственного интеллекта, современных рабочих мест и кибербезопасности.

Особый интерес участников конференции вызвали решения Microsoft, позволяющие всесторонне изучить клиентов, защитить их данные, управлять рисками, а также предотвращать случаи мошенничества и кибератаки.

"Сегодня цифровая трансформация банковской и страховой деятельности обретает все большую актуальность и становится обязательной. Банковские и страховые услуги, клиентский опыт на основе искусственного интеллекта и доступ к интернету вещей вскоре станут новой нормой и это произойдет отнюдь не под воздействием пандемии, а в силу предпочтения новым поколением людей цифрового взаимодействия в большей мере нежели личного общения" - считает директор индустрии финансовых услуг Microsoft в Центральной и Восточной Европе Мадалина Попа.

В своей презентации специалист по продажам BizApps в 24 странах Центральной и Восточной Европы, Microsoft Урбан Джованович отметил, что цифровые технологии меняют способы взаимодействия банков с клиентами: "На сегодняшнем рынке, чтобы выделиться, необходим новый инновационный подход, обеспечивающий взаимодействие с помощью целостного представления о клиенте, интеллектуальной аналитики, автоматизации процессов и многоканального подхода. Отрасль банковского дела и рынков капитала терпит значительные изменения. Существует шесть ключевых тенденций, подчеркивающих приоритеты банковского дела - это внедрение новых технологий и бизнес моделей, основанных на обработке монетизации данных клиентов банков и открывающих для них новые возможности; расширение фокуса внимания с учетом потребностей молодого поколения клиентов; обеспечение безопасности удаленных банковских операций от киберпреступников и мошенников; обеспечение гибкости бизнес процессов в условиях давления регулирующих органов, требующих следования нормативным требованиям и управления рисками; замена и трансформация устаревших систем в облачные технологии, в целях ликвидации несовместимостей в цепочке доставки услуг до конечного потребителя без ущерба для безопасности банковских операций и переход традиционного банка в цифровой банк, ориентированный персонализированное обслуживание клиентов в соответствии с их потребностями".

По словам Джовановича, сегодня технологии являются неотъемлемой частью финансовых услуг, однако рост случаев мошенничества и киберпреступности подрывает доверие потребителей к современным высокотехнологичным удаленным банковским услугам, которые представляют им более широкие возможности.

"Финансовым организациям важно своевременно реагировать на финансовые преступления и перемещения денежных средств лицами, попадающими под санкции или финансирующими терроризм, активно используя в этих целях все имеющиеся в арсенале надежные современные технологии и источники информации, в обратном случае последствия могут быть катастрофичными для финансовых организаций", - сказал У. Джованович.

Эксперт отметил также, что цифровая трансформация в корне меняет стратегию и модели функционирования финансовых учреждений, которые традиционно осуществляют деятельность строго соблюдая нормативные требования по бизнес управлению и управлению рисками. Регулирование играет важную роль в процессе перехода на новую форму взаимодействия с клиентами, когда посредством технологий аналитики и искусственного интеллекта обрабатываются все данные о клиенте, представленные в открытых источниках, с тем чтобы прогнозировать его возможности и потребности, тем самым улучшая уровень обслуживания клиента и сокращая риски финансовой организации.

Особую значимость приобретает облачная инфраструктура, имеющая огромную вычислительную мощность, и которая предоставляет высочайший уровень кибербезопасности. Microsoft тратит один миллиард долларов в год на кибербезопасность, и большая часть этой суммы идет на то, чтобы сделать Azure самой надежной облачной платформой. Сегодня Azure - это многоуровневая безопасность физических центров обработки данных, инфраструктуры и операций, обеспечиваемая экспертами по кибербезопасности, которые активно отслеживают данные, чтобы защитить бизнес-активы клиентов банков.

Microsoft активно поддерживает цифровую трансформацию заказчиков, от построения, внедрения различных бизнес-решений и трансформации бизнес-процессов до обучения сотрудников их использованию. ІТ-специалистами Microsoft десятилетиями, работающими над развитием возможностей искусственного интеллекта, выработаны сильная экспертиза и инновационные наработки, позволяющие эффективно настроить работу финансового учреждения в цифровой среде и повысить его конкурентоспособность.

Компания Microsoft также имеет платформу для подготовки кадров из финансовой индустрии - бесплатную бизнес-школу Искусственного Интеллекта (Microsoft AI Business School), которая доступна онлайн, на сайте: https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-business-school. Это уникальная программа, которая направлена на повышение квалификации бизнес-лидеров и учитывает самые важные аспекты управления бизнесом с помощью ИИ.

О компании:

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху "интеллектуального облака" и "интеллектуальных технологий". Миссия компании - дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.