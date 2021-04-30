https://news.day.az/hitech/1338881.html В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Неполадки стали наблюдаться в пятницу после 18:27 по бакинскому времени. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании и Германии.
По сведениям сервиса, у 42% пользователей приложение не работает, 40% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 17% не работает лента новостей.
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