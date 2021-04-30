В работе Facebook произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки стали наблюдаться в пятницу после 18:27 по бакинскому времени. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании и Германии.

По сведениям сервиса, у 42% пользователей приложение не работает, 40% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 17% не работает лента новостей.