Новый iPad Pro уже в дефиците

Еще до официального анонса новых моделей iPad Pro источники сообщали, что планшеты будут в дефиците. И, похоже, эти слухи были верны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, вчера Apple начал прием предварительных заказов на обе версии iPad Pro. Изначально была указана дата доставки с 21 по 27 мая, но теперь сроки сместились. 12,9-дюймовый планшет в версиях со 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ обещают доставить лишь в период с 24 июня по 8 июля.

А вот модель с 2 ТБ памяти, которая является самой дорогой и стоит $2200 придет оформившим предзаказ раньше - в период со 2 по 9 июня.

В то же время, 11-дюймовая версия iPad Pro по-прежнему доступна для покупки и будет доставлена ​​покупателям к 27 мая.

Скорее всего, дефицит связан со сложностями при производстве mini-LED дисплеев, которыми оснащены старшие модели.

Напомним, обе версии получили фирменные процессоры M1, адаптивную частоту обновления экрана 120 Гц, 12-мегапиксельную фронтальную камеру с углом обзора 122 градуса, двойную основную камеру со сканером LiDAR, поддержку 5G и Thunderbolt.