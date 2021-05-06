Зарядись энергией с новой серией Galaxy A, участвуй в танцевальном челлендже #tükənməzenerji (R)

Заржавел, сменил обычный ритм жизни на "диванный"? Давай встряхни пыль вместе с нами, почувствуй нескончаемую энергию вместе с новой серией Galaxy A. Ты активный, любишь танцевать и получаешь удовольствие от музыки? Тогда тебе к нам! Проходи на страницу @tukenmezenerji, пройди по ссылке в шапке профиля, скачай музыку конкурса и сними самый классный танцевальный номер в Tik Tok. Необходимо, под указанное музыкальное сопровождение исполнить танцевальный номер. Нужно вдохновение? Посмотри как танцует веселая @aydanique . Далее залей видео со своим танцем на платформу (профиль должен быть открытым) с хэштэгами #TukenmezEnerji #powerAwesome #GalaxyA и выиграй шанс стать одним из 3 счастливых обладателей нового смартфона. Период проведения конкурса 29.04-21.05, победители будут выбраны рандомно и объявлены 24 мая в прямом эфире.

Не хватает мотивации? Не забывай, что победители получать новенький Galaxy A72.

Представитель серии Galaxy A - Galaxy A72, оснащен отличной камерой, невероятным дисплеем, супердолговечной батареей и обладает другими классными свойствами. Super AMOLED 6,7'' Infinity-O экран с разрешением FHD+ и яркостью до 800 нит позволяет насладиться детальным изображением. Яркость дисплея на смартфоне регулируется автоматически, благодаря "Eye Comfort Shield", который снижает уровень синего свечения, а сверхплавная прокрутка обеспечивает комфортный просмотр во время игры или скроллинга изображения на экране.

Емкость аккумулятора на смартфоне 5000 мАч, что означает, что времени хватит на все и на фильмы, и снять видео для социальных сетей, и даже вдоволь наиграться. А система управления питанием с использованием искусственного интеллекта будет фиксировать и анализировать поведение пользователя и оптимизировать расход батареи соответственно. Плюс смартфон поддерживает супербыструю подзарядку.

Дополнительно интеграция ряда инновационных технологий в камеры новых устройств серии A позволяет создавать больше ярких и разнообразных фото и видео. Вместе Galaxy A72 ваше воображение не будет знать преград, снимайте, где угодно и как угодно! Смартфон оснащен сразу тремя основными камерами, каждая из которых выполняет уникальную функцию. Так камера высокого разрешения на 64 МП подходит для съемки ярких и четких фото и видео. Лучший кадр из видео 4K можно мгновенно превратить в изображение разрешением 8 МП с помощью функции 4K Video Snap. А оптимизация сцены использует ИИ и автоматически оптимизирует настройки для 30 типов изображений и фонов, включая еду, пейзажи и домашних животных. С помощью 12 МП сверхширокоугольной камеры можно снимать панорамные фото. А удаленные объекты можно запечатлеть на телеобъектив, используя 3x-оптический и 30X Space зумы. Также можно воспользоваться 5MП Макрокамерой, чтобы рассмотреть мельчайшие детали объектов на снимке. Камера также умеет применять цифровой эффект "Боке" к снимкам.

А благодаря пыле-/влагонепроницаемости по стандарту IP67, съёмку можно продолжать в любых условиях. Камера выдерживает пребывание в пресной воде на глубине до 1,0 м в течение 30 минут.