Apple подала в суд на ФАС

Американская корпорация Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) из-за штрафа почти на миллиард рублей. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы, данные опубликованы на сайте картотеки арбитражных дел, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предварительное заседание назначено на 21 июня. На нем представитель Apple должен будет представить доказательства в обоснование своих требований, а ФАС - представить письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.

ФАС оштрафовала Apple 27 апреля. Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. В российском ведомстве посчитали, что действия Apple "привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам", то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением.Размер штрафа превышает 12 миллионов долларов (906 миллионов рублей). Наказание связано с жалобой "Лаборатории Касперского", поданной еще в 2019 году. Тогда разработчик назвал необоснованным отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple.

Американская корпорация с решением ФАС не согласилась и пообещала его обжаловать.