Заявление Маска о продаже машин Tesla обрушило стоимость биткоина

После заявления главы Tesla Илона Маска о том, что он больше не собирается продавать электромобили за биткоины, стоимость самой популярной криптовалюты снизилась до отметки ниже 47 тысяч долларов - она потеряла 17%.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, владелец компании пояснил, что для майнинга криптовалюты используется слишком много электроэнергии, получаемой от угольных и других неэкологичных источников. А компания, по словам Маска, не может позволить себе наносить вред окружающей среде.

При этом миллиардер отметил, что будущее всё же за криптовалютой.