https://news.day.az/hitech/1342387.html Заявление Маска о продаже машин Tesla обрушило стоимость биткоина - ВИДЕО
Заявление Маска о продаже машин Tesla обрушило стоимость биткоина - ВИДЕО
После заявления главы Tesla Илона Маска о том, что он больше не собирается продавать электромобили за биткоины, стоимость самой популярной криптовалюты снизилась до отметки ниже 47 тысяч долларов - она потеряла 17%.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, владелец компании пояснил, что для майнинга криптовалюты используется слишком много электроэнергии, получаемой от угольных и других неэкологичных источников. А компания, по словам Маска, не может позволить себе наносить вред окружающей среде.
При этом миллиардер отметил, что будущее всё же за криптовалютой.
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