Маск опять обвалил Биткоин

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов, самая популярная криптовалюта потеряла в цене более десяти процентов.

Как сообщает Bloomberg, это произошло на фоне заявлений основателя компании Tesla Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Маск ответил одному из пользователей Twitter, который предположил, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее цифровых активов. На этот твит Маск ответил: "В самом деле".

Несколько дней назад основатель Tesla заявил, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla. Ценные бумаги сейчас и так под давлением из-за новостей из Китая.