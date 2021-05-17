https://news.day.az/hitech/1343296.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе Instagram зафиксирован в понедельник в ряде стран.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На неполадки жалуются пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Японии.
51% жалоб касается загрузки контента, 41% - невозможности войти в аккаунт, 7% отчетов связаны с работой сайта Instagram.
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