https://news.day.az/hitech/1343299.html В работе Mail.ru произошел сбой
В работе Mail.ru произошел сбой
Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.
Около 57% пользователей пожаловались на проблемы в работе почтового сервиса, у 26% не работает сайт и 16% испытывают проблемы со входом в сервис.
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