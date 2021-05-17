В работе Mail.ru произошел сбой

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Около 57% пользователей пожаловались на проблемы в работе почтового сервиса, у 26% не работает сайт и 16% испытывают проблемы со входом в сервис.