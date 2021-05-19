Xiaomi создает уникальный смартфон

Xiaomi возродить идею создания модульного смартфона, комплектующие которого могут легко меняться самими пользователями.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, о патентной заявке компании сообщает портал Letsgodigital.

Китайская компания еще в прошлом году подала в Управление по патентам и товарным знакам США патент на модульный смартфон, а документация по нему опубликована в конце апреля 2021 года. О выходе серийного устройства пока информации нет.

Разрабатываемый модульный смартфон от Xiaomi включает несколько быстросъемных блоков. Верхний, включает системную плату и камерный блок. Средний, по сути, является батарейным блоком. Нижний в базовом варианте исполнения получил динамики и порт USB. Наконец, сменным должен быть и дисплей.

Идея модульного смартфона несколько лет будоражит компании. Google работал над Project Ara, который был закрыт в 2016 году. Некоторые наработки легли в основу смартфона Motorola Moto Z, в котором предлагались сменные Moto Mods. Гаджет так и не стал популярным, а серия закрылась через пару лет.