Android 12 защитит пользователей от "шпионских" приложений

Компания Google представила мобильную операционную систему Android 12 в ходе онлайн-мероприятия для разработчиков Google I/O.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обновление обзавелось измененным интерфейсом и новым дизайном с множеством визуальных изменений.

Как сообщает 3Dnews, помимо этого корпорация сделала ставку на безопасность конфиденциальных данных.

Так, теперь ОС будет предупреждать пользователей о включении камеры или микрофона - в верхнем правом углу экрана будет появляться значок с зеленой точкой, информирующий юзера о записи.

Кроме того, Android 12 научится блокировать попытки приложений, которые желают запустить запись без разрешения владельца гаджета. В меню быстрых настроек ввели дополнительные переключатели, чтобы оперативно отключать и включать доступ к камере и диктофону.

Пользователи смогут выбирать, насколько точно программы будут определять местоположение устройства - вместо точных данных можно выбрать приблизительные значения. Эта функция также была включена в специальную панель управления конфиденциальностью.

Операционка от Google будет предоставлять статистику о приложениях, которые используют те или иные чувствительные данные.