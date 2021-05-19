Видеочат будущего Google превращает людей в голограммы

Компания Google представила прототип своего нового проекта - "голографического" чата Project Starline. Технология телеприсутствия создает высокореалистичные 3D-модели людей, а движения и речь передаются в режиме реального времени. Так возникает ощущение, будто собеседники сидят лицом к лицу, на расстоянии вытянутой руки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Концепция видеосвязи будущего была продемонстрирована в рамках онлайн-конференции Google I/O 2021. Система представляет собой "видеобудку", в которую установлены с десяток датчиков глубины и камер, а также 65-дюймовый экран. Сенсоры захватывают фотореалистичные изображения человека, которые сначала передаются на серверы Google, где "сшиваются" в 3D-модель, а затем с минимальной задержкой отправляются на такой же огромный дисплей на другом конце "провода".

В Google рассказали, что в проекте задействуются последние достижения в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и сжатия в реальном времени. Также применяется особый светопольный дисплей, позволяющий наблюдать объемные изображения без использования специальных 3D-очков и других гарнитур.

В отличие от общения по Zoom или Google Meet, Project Starline "оживляет" встречи - собеседника можно наблюдать под разными углами, двигаться вокруг него и даже устанавливать зрительный контакт. "Представьте, что вы смотрите через своего рода волшебное окно, сквозь которое видите другого человека в натуральную величину и в трех измерениях, - описали технологию в Google. - Вы можете разговаривать с ним, жестикулировать и смотреть в глаза".

Project Starline находится на очень раннем этапе разработки. Google уже установила тестовые кабины в нескольких своих офисах, а до конца года планирует испытать "голографический" чат с деловыми партнерами. В частности, ожидают в Google, платформа может заинтересовать компании в таких сферах, как здравоохранение и СМИ.