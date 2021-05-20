В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе Instagram был зарегистрирован в ряде стран в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Жалобы поступают из США, Канады и Великобритании.

Сообщившие о неполадках пользователи испытывают трудности с просмотром новостной ленты, а также не могут войти на сайт и в свои учетные записи.