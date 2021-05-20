https://news.day.az/hitech/1344180.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе Instagram был зарегистрирован в ряде стран в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Жалобы поступают из США, Канады и Великобритании.
Сообщившие о неполадках пользователи испытывают трудности с просмотром новостной ленты, а также не могут войти на сайт и в свои учетные записи.
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