Китайский миллиардер уйдет с поста директора компании-владельца TikTok

Один из богатейших в Китае предпринимателей Чжан Имин выразил желание до конца текущего года уйти с поста исполнительного директора основанной им компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на заявление бизнесмена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он объявил, что на этом посту его сменит сооснователь компании Лян Жуйбо, курирующий ее кадровую политику. Отмечается, что партнеры намерены тесно работать в течение следующих шести месяцев, чтобы "обеспечить максимально плавный переход".

Программист Чжан Имин основал ByteDance в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Пекине. Уход с поста исполнительного директора он объяснил стремлением "сосредоточить внимание на долгосрочной стратегии, корпоративной культуре и социальной ответственности".

"По правде говоря, мне не хватает некоторых навыков, которые создают идеального менеджера, - признался он в распространенном обращении к коллегам. - Меня больше интересуют анализ организационных и рыночных принципов и использование этих теорий для дальнейшего сокращения управленческой работы, а не фактическое управление людьми".

По оценке журнала Hurun (китайский аналог "Форбс"), личное состояние 38-летнего Чжан Имина превышает $50 млрд.