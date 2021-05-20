Названо количество смартфонов на Android

Число смартфонов на базе Android превысило три миллиарда. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на заявление вице-президента Google по продукту Самира Самата (Sameer Samat), с которым тот выступил во время конференции Google I/O 2021. Отмечается, что на конференции в 2019 году Google заявила, что их операционная система установлена на 2,5 миллиарда девайсов по всему миру. В 2017 году представители корпорации называли число в два миллиарда устройств.

Данные были получены из онлайн-магазина Google Play, который является источником приложений для Android-смартфонов. Специалисты отметили, что в мире существует огромное количество девайсов, базирующихся на Android, но не подключенных к Google Play. К ним могут относиться смартфоны некоторых китайских брендов. В этой связи можно предположить, что количество гаджетов на Android значительно превышает показатель в три миллиарда штук.