Названы самые высокооплачиваемые тиктокеры мира

Самые влиятельные блогеры в соцсети TikTok зарабатывают до пяти миллионов долларов в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с такими данными выступил таблоид The Sun. Издание назвало самых высокооплачиваемых тиктокеров со всего мира.

На первом месте по заработкам расположилась 20-летняя Эддисон Рэй (Addison Rae). Подсчитано, что она заработала пять миллионов долларов. Помимо роликов, девушка развивает собственную линию макияжа.

Второй в списке идет 17-летняя Чарли Д'Амелио (Charli D'Amelio), заработавшая на коротких видео около четырех миллионов долларов. Подросток стала популярна у пользователей сети из-за вирусного контента, который включает в себя самые различные форматы - от веселых танцевальных номеров до уроков красоты.

Тройку замыкает старшая сестра Чарли, 19-летняя Дикси Д'Амелио (Dixie D'Amelio). Она заработала 2,9 миллиона долларов. Девушка уже успела наладить сотрудничество с популярными косметическими брендами. Также она увлеклась музыкой, выпустив свой первый сингл.

На следующем месте расположилась 19-летняя Лорен Грей (Loren Gray), известная именно по музыкальным видео. Ее заработок оценивается в 2,6 миллиона долларов. Грей была одной из первых звезд TikTok, так как начала публиковать первые ролики еще в 2015 году.

Пятое место занял 19-летний Джош Ричардс (Josh Richards), заработавший 1,5 миллиона долларов. Постепенно блогер, помимо создания вирусных видео, начал активно сотрудничать с крупными брендами и заключать спонсорские сделки. Также он запустил продажу собственных товаров и компанию для помощи молодым талантливым блогерам в сети.