Netflix задумался над созданием собственных видеоигр

Стриминговая платформа Netflix задумалась над созданием собственных видеоигр и начала поиски руководителя для руководителя этого направления. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, Netflix в последние недели предложил работу нескольким главам компаний игровой индустрии. Ранее стриминговый сервис уже сделал шаг в этом направлении, выпустив со сторонним разработчиком игру на основе своего сериала "Очень странные дела".

Источники издания уверяют, что Netflix намерен увеличить вложения в игры, в качестве одного из вариантов рассматривается создание аналога Apple Arcade - аналога набора игр, доступных по онлайн-подписке. В компании пока продолжают обсуждать детали стратегии развития данного направления, однако уже решено, что рекламы в играх не будет, добавили собеседники издания.