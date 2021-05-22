YouTube введет налоги для блогеров и начнет вставлять рекламу во все видео

Видеохостинг YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламные ролики во все видео на платформе, даже в те, которые не подключены к партнерской программе. Об этом сообщается в разделе "Условия использования" на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении уточняется, что в России и других странах начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Также YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Авторы должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, видеохостинг может удерживать до 24 процентов от доходов с просмотров.