YouTube обвинили в жадности

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил YouTube в жадности из-за рекламы, которую вводят без согласия правообладателя.

"Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке", - объяснил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также политик предложил выработать для всех стран рамочные нормы, чтобы существовал "унифицированный подход при решении подобных вопросов". Однако пока единых норм нет, для урегулирования таких вопросов необходимо прибегать к национальному законодательству, заключил Володин.

Видеохостинг YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламные ролики во все видео на платформе, даже в те, которые не подключены к партнерской программе. В странах начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Также YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, суперчат и спонсорство.