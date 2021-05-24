Цена биткоина упала на 50% за месяц

Цена биткоина продолжает снижаться на фоне негативных новостей из Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в воскресенье цена биткоина падала до $31,6 тыс., за прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 17%. С исторического максимума в $64,8 тыс., установленного в апреле текущего года, криптовалюта подешевела вдвое. Капитализация актива сократилась до $614 млрд.

Последняя волна снижения биткоина началась в прошедшую пятницу после того, как вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране. В заявлении не было указаний на принятие конкретных мер.

Цена биткоина приближается к локальному минимуму в $30 тыс., установленному 19 мая. Тогда стоимость криптовалюты за сутки упала на треть после того, как Китай запретил финансовым компаниям предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.