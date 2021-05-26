Xiaomi представила переиздание бестселлера Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi представила переиздание бестселлера 2019 года выпуска - Redmi Note 8 2021, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Модель не отличается от своего предшественника внешне, но, согласно заявленным характеристикам, будет оборудована однокристальной системой MediaTek вместо Qualcomm Snapdargon 665. Redmi Note 8 2021 также получит экран диагональю 6,3 дюйма, с разрешением камеры Full HD+, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, а также аккумулятор емкостью 4 000 мА ч.

Новинка будет продаваться в синем, черном и белом цветовых вариантах корпуса. На смартфоне будет предустановлена операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.