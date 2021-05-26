Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов

Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play. К такому выводу пришли исследователи компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как выяснили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных. Среди такого софта называются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.

Ошибка могла привести к утечке личных данных: номера телефонов, история браузера, местоположение и другому. Слабая защита синхронизации может позволить злоумышленникам даже отправлять фишинговые сообщения пользователю, выдавая себя за разработчика приложения.

Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.