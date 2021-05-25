https://news.day.az/hitech/1346027.html В России суд оштрафовал Google
В России суд оштрафовал Google
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей.
Как сообщает Day.Az, компания оштрафована за то, что не удалила противоправную информацию.
"Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей. Аналогичное решение вынесено и по второму протоколу", - говорится в сообщении суда.
Было отмечено, что суд рассматривает еще одно дело против компании Google на основании аналогичного иска.
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