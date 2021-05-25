В России суд оштрафовал Google

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей.

Как сообщает Day.Az, компания оштрафована за то, что не удалила противоправную информацию.

"Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей. Аналогичное решение вынесено и по второму протоколу", - говорится в сообщении суда.

Было отмечено, что суд рассматривает еще одно дело против компании Google на основании аналогичного иска.