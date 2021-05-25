Microsoft пообещала создать революционную Windows

Microsoft собирается произвести радикальное обновление Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на список вакансий компании, опубликованных в мае. Согласно им, Microsoft находится в поиске новых сотрудников для подразделения Interactive eXperiences Platform (IXP), которое отвечает за UX (User Experience - пользовательский интерфейс) ОС и приложений Windows. В сообщении говорилось, что компании нужны люди, которые готовы к "революции в UX операционной системы".

В описании вакансии уточнялось, что сотрудники будут предлагать улучшения для платформы Windows и отвечать за проектирование и создание новых и доработку старых элементов интерфейса. Судя по опубликованным в сети материалам, в будущем Microsoft намерена изменить концепцию и внешний вид окон приложений. Авторы сообщения пообещали соискателям, что сотрудники будут "формировать новый внешний облик Windows и помогут изменить мир".

По словам журналистов, входящие в состав команды IXP специалисты работают над визуальным обликом системных приложений Windows, дизайном элементов и меню "Пуск", а также ряда программ.

В конце мая Microsoft представила новую версию Windows 10. Обновление, которое получило название 21H1 или May 2021 Update, включает в себя улучшения производительности и безопасности, из-за чего рекомендуется к установке.