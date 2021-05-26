Предсказано будущее автомобиля Apple

Apple будет крайне сложно в одиночку создать собственный автомобиль и закрепиться на рынке.

Такое будущее американской компании предсказывают эксперты в автомобильной отрасли, сообщает издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская компания работает над созданием электрокара и соответствующих технологий, однако не раскрывает свои планы. По словам директора по инновациям Capgemini Engineering Germany Питера Финтла (Peter Fintl), интерес Apple отражается в цепочке поставок и заметен другим игрокам на рынке. Однако никто не может предсказать, что в итоге выпустит корпорация - полноценное авто, IT-платформу или сервис.

Специалисты отметили, что создание автомобиля с нуля является крайне сложным и затратным процессом. Для того чтобы оптимизировать производство, современные автогиганты распределяют обязанности по созданию и сборке авто среди партнеров и поставщиков. "Сегодня самые сложные машины имеют до 200 компьютеров", - заметил партнер McKinsey Йоханнес Дайхманн (Johannes Deichmann). В этой связи Apple разумнее не замыкаться на создании полноценного автомобиля, а заняться выпуском машин в кооперации с более опытными производителями. В будущем это позволит компании Тима Кука занять прочное место на рынке.

Эксперты считают, что в ближайшие несколько десятилетий автомобильные производители сконцентрируется на выпуске беспилотных машин по типу такси или роботизированных курьеров. В этой связи имеет смысл не проходить весь сложный путь от планирования до запуска первого продукта, а договориться с партнерами.

В материале говорится, что Apple может потратить миллиарды долларов и ничего не добиться. "Транспорт настолько масштабнее и сложнее, чем персональные компьютеры и смартфоны, что единственный способ добиться успеха - крупномасштабное сотрудничество", - подытожили авторы издания.

В начале года появились сообщения, что Apple начнет разрабатывать свой первый автомобиль совместно с Hyundai Motor, Kia или Nissan, однако позже представители автомобильных корпораций опровергли эти планы. Слухи о том, что Apple выйдет на автомобильный рынок, ходили последние годы и возобновились в декабре.