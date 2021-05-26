Tesla открыла центр хранения данных в Китае

Американская компания Tesla открыла в Шанхае центр хранения и обработки данных о приобретенных китайскими клиентами автомобилях. Как поясняет в среду телеканал СNN, китайские власти были обеспокоены возможностью шпионажа в случае хранения этих данных за границей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В марте агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что китайские военные не допускают въезд на территорию их объектов на американских электрокарах из-за установленных на них камер. Тогда же газета The Wall Street Journal также со ссылкой на источники сообщала, что власти страны запретили военнослужащим и сотрудникам ключевых государственных корпораций пользоваться автомобилями этой марки из соображений безопасности.

По информации газеты, камеры на автомобилях могут вести съемку беспрерывно, электрокар может получить доступ к контактам владельца после синхронизации с телефоном. В Пекине были обеспокоены, что собранная таким образом информация о пользователе и его перемещениях может быть отправлена в США, пояснили источники газеты.

В ответ на сообщения Reuters и The Wall Street Journal представители американской компании заверили, что будут хранить всю информацию о своих китайских клиентах и их автомобилях в самом Китае. В кампании по убеждению общественности участвовал глава Tesla Илон Маск.

"Мы крайне заинтересованы в соблюдении конфиденциальности любой информации. Если бы Tesla использовала свои электрокары для шпионажа в Китае или где-то еще, нас бы закрыли", - сказал Маск на одном из китайских бизнес-форумов.

С 2017 года в Китае принят закон в сфере кибербезопасности, согласно которому вся информация о пользователях цифровых устройств должна храниться на территории страны. Но его действие не распространялось на автопроизводителей, отмечает журнал Fortune. В связи с этим в апреле этого года в Китае был подготовлен специальный законопроект.

Китай - крупнейший автомобильный рынок в мире. Илон Маск ранее в интервью китайскому телеканалу выразил надежду, что КНР станет крупнейшим рынком сбыта продукции его корпорации.

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в 2018 году, первая очередь предприятия была построена к концу 2019 г. Общие инвестиции в данный проект составят около $7,6 млрд.

В текущем году Tesla планирует увеличить объем производства электромобилей на этом предприятии примерно на 80%, до 450 тыс. единиц.