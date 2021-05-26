Анонсировано новое поколение Windows

Microsoft анонсировала следующее поколение Windows. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анонс новой версии операционной системы для компьютеров сделал глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella). "Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие", - отметил топ-менеджер Microsoft. Наделла не стал уточнять сроков выхода новой Windows, однако заметил, что в ближайшее время компания начнет делиться бета-версией ОС с разработчиками.

Как заметили журналисты, в последние месяцы Microsoft активно работает над новым магазином приложений Windows. Также программисты корпорации внедряют новые элементы в графический интерфейс продукта. "Последние несколько месяцев я самостоятельно размещал бета-версию ОС на хостинге, и я невероятно рад новому поколению Windows", - подытожил Наделла.

По мнению авторов, Windows следующего поколения будет включать в себя некоторые изменения во встроенном магазине, согласно которым разработчики ПО смогут размещать в нем любые совместимые приложения. Также журналисты ожидают ребрендинга операционной системы, так как заметили, что Сатья Наделла намеренно избегает названия Windows 10, называя ОС "Windows нового поколения".