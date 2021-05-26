В Instagram появилась новая функция

В социальной сети Instagram появилась функция, позволяющая скрывать под своими постами в ленте отметки "нравится", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на блог компании.

"С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей", - указано в сообщении компании.

Тестирование новой функции проходила в нескольких странах. На протяжении месяцев компания обрабатывала и анализировала полученную обратную связь.

"Возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру - это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня", - пояснили в компании.

Причиной нововведения стало стремление компании помочь некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление.