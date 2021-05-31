Опубликованы изображения первого планшета Vivo

Торговые марки для своих планшетов Vivo зарегистрировала еще в июне прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным Canalys, рынок планшетных компьютеров в первом квартале текущего года вырос на 51,8% в сравнении с первым кварталом 2020 года, и дальше рост продолжится. Не удивительно, что разные компании, никогда не имевшие планшетов в своем ассортименте, готовятся к их выпуску. В числе таких фирм Oppo и Vivo - ожидается, что они представят свои первые планшеты уже в июне. Как будет выглядеть устройство Oppo, еще предстоит узнать, а вот схематичные изображения планшета Vivo уже просочились в Сеть.

Как видно, устройство довольно тонкое, рамки экрана - не исчезающие, но узкие, основная камера в отдельном блоке по типу тех, что сейчас можно увидеть практически в любом смартфоне. Скорее всего, в основной камере будет пара модулей.

Еще в июне прошлого года Vivo зарегистрировала несколько торговых марок планшетных ПК, так что, вероятно, моделей будет много. В числе таких торговых марок: Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book, NEX Book, NEX Pad.