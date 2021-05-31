Новая зарядка Xiaomi заряжает смартфон за рекордные 8 минут

В китайской компании Xiaomi представили новую технологию быстрой зарядки, с помощью которой устройство можно зарядить за несколько минут.

Об этом сообщили в официальном тизере, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что технология HyperCharge представлена как в проводном, так и в беспроводном варианте. Первый с мощностью 200 Вт может зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 400 мАч за 8 минут до 100 процентов. Специальный блок питания снабжен проводом, который передает высокое напряжение.

Беспроводной вариант, работу которого продемонстировали в специальной модификации смартфона Mi 11 Pro, обладает мощностью 120 Вт. До 50 процентов телеустройство заряжается за 7 минут, для полной зарядки потребуется 15 минут.

Когда эта технология появится в серийных устройствах, пока неизвестно. Эксперты отмечают, что до этого разработчики должны решить проблему чрезмерного нагрева смартфона при быстрой зарядке, которая отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.

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