Названо неожиданное преимущество PlayStation 5 перед Xbox

Адаптированные под PlayStation 5 игры занимают меньше места на диске, чем аналогичные тайтлы для Xbox.

Об этом заявил пользователь Reddit под ником pmartinez527, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Геймер проанализировал тайтлы, созданные специально для консолей нового поколения от Sony и Microsoft. Энтузиаст выяснил, что приставка PS5 имеет неожиданное преимущество перед Xbox Series X, так как позволяет сохранить больше свободного пространства на накопителе.

Например, если игра Control занимает 25,7 гигабайта на диске PS5, то для ее сохранения на встроенном накопителе Xbox требуется 43,6 гигабайта. Аналогичная ситуация и с другими популярными проектами: игра Hitman 3 на консоли Sony занимает 61,9 гигабайта против 77,8 гигабайта на Xbox, Tony Hawk - 23,3 против 31,9 гигабайта, Watch Dogs Legion - 50,6 против 61,1 гигабайта, Immortals Fenyx Rising - 22,3 против 32,9 гигабайта. Пользователь назвал эту особенность приставки интересной, так как она может мотивировать геймера предпочесть Xbox приставку от японской компании.

В заключение автор признался, что установил все описанные им игры на PS5 и Xbox. Геймер отметил, что после загрузки тайтлов на PlayStation 5 останется 236,9 гигабайта свободного пространства, тогда как на Xbox Series X - всего 193,6 гигабайта.

Обе приставки нового поколения оснащаются высокоскоростным твердотельным накопителем. При этом пользователям Xbox доступно больше свободного места, чем обладателям PS5 - 1 терабайт против 825 гигабайт. Емкость накопителей можно увеличить с помощью поддерживаемых PS5 SSD и специальных карт памяти для Xbox.