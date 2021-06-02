Instagram изменит алгоритм Stories - Причина
Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories после жалоб о том, что пользователи не могли увидеть контент в поддержку Палестины, но при этом активно распространялись произраильские материалы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В данном разделе соцсеть в качестве приоритетного всегда в начале ленты показывала "оригинальный" контент юзеров, а не репосты. По данным издания, почти 50 сотрудников выразили обеспокоенность "подавлением" пропалестинских новостей.
Теперь же Instagram будет в соотношении 50 на 50 показывать оригинальный контент и тот, которым пользователь поделился со сторонней страницы. В FT считают, что это поможет распространить наиболее важные материалы среди более широкой аудитории.
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