Instagram изменит алгоритм Stories

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories после жалоб о том, что пользователи не могли увидеть контент в поддержку Палестины, но при этом активно распространялись произраильские материалы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В данном разделе соцсеть в качестве приоритетного всегда в начале ленты показывала "оригинальный" контент юзеров, а не репосты. По данным издания, почти 50 сотрудников выразили обеспокоенность "подавлением" пропалестинских новостей.

Теперь же Instagram будет в соотношении 50 на 50 показывать оригинальный контент и тот, которым пользователь поделился со сторонней страницы. В FT считают, что это поможет распространить наиболее важные материалы среди более широкой аудитории.