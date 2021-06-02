Samsung начинает производство дисплеев для нового iPhone

Samsung должен был начать производство экранов, предназначенных для новых iPhone. Считается, что корейская компания будет создавать OLED-панели с технологией LTPO. Почему сделан такой выбор? Слухи указывают на то, что Apple захочет использовать свои новые дисплеи для более быстрого обновления изображения в смартфонах. Этот тип технологии уже есть в планшетах американского производителя. Apple iPhone 13 Pro будет работать с обновлением экрана на уровне 120 Гц.

Как передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.news, Apple якобы планировала внедрить описанное решение уже в серии смартфонов iPhone 12, однако компания отказалась от технологии из-за большого потребления батареи.

Samsung использует OLED-экраны LTPO в таких устройствах, как Galaxy Note 20 и серии Galaxy S21. LTPO позволяет экрану динамически изменять частоту и адаптироваться к отображаемому контенту, что в конечном итоге приводит к улучшению времени работы устройства за один заряд.

Apple официально не подтвердила, какие именно экраны попадут в новое поколение флагманских смартфонов.