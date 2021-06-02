В Android нашли секретную функцию

В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе "Расписания". Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш. Кроме того, она позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства.

Новый раздел в "Настройках" нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают, и именно поэтому ее пока не анонсировали.

Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.