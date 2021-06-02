Xiaomi изобрела смартфон с вращающейся камерой

Xiaomi запатентовала смартфон с камерой, встроенной в круг и выступающей над корпусом. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующий патент был обнаружен на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно описанию, смартфон имеет встроенный в верхний торец круг, где находится фронтальная камера. В документации не раскрывается точное устройство гаджета, но журналисты считают, что круг с камерой вращается внутри корпуса, при необходимости обращая сторону с объективами на пользователя.

Изобретенный инженерами китайской компании прототипный смартфон также имеет основную камеру с тремя сенсорами, которые расположены в один ряд на задней панели девайса. Специалисты предположили, что камера может иметь такие же спецификации, как и у Mi 11 Pro - объективы разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей.

Из-за того, что фронтальная камера находится во вращающемся блоке, дисплей телефона практически не имеет рамок и вырезов. Также аппарат имеет порт USB-C, динамик, отсек для сим-карты. На корпусе девайса присутствуют кнопки для регулировки громкости.