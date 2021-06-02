Huawei показала первые гаджеты на HarmonyOS 2

Huawei провела презентацию новых устройств, работающих на HarmonyOS 2 - разрабатываемой компанией более "быстрой и безопасной" альтернативе Android. Ими стали смарт-часы Huawei Watch 3, планшеты Huawei MatePad Pro, а также "умные" экраны Huawei Vision S с поддержкой виртуальных помощников "Салют", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вторая версия HarmonyOS работает "значительно плавнее, чем последнее поколение EMUI". "Телефон на новой операционной системе поддерживает скорость чтения/записи на уровне нового смартфона даже через 36 месяцев работы, и если в памяти устройства осталось мало свободного места", - сообщили Вестям.Ru в компании.

Были оптимизированы переключение между приложениями, запущенными в фоновом режиме, энергопотребление (заявлено, что время непрерывной игры в Peace Elite на Mate 40 Pro увеличилось до 1,5 часа), также была повышена конфиденциальность пользовательских данных. Теперь все устройства, входящие в экосистему HarmonyOS 2, защищены по уровням с определенными порогами безопасности. Кроме того, для операционки был специально разработан новый шрифт - HarmonyOS Sans.

Гаджеты на HarmonyOS 2 объединяются в единое "Суперустройство", обеспечивающее наиболее эффективное использование ресурсов, заявили в компании. Для этого в ОС появилась новая панель, позволяющая управлять несколькими гаджетами как одним - например, на смартфоне можно перетащить значок "умного" экрана, чтобы запустить фильм на телевизоре. Был добавлен и новый центр управления, позволяющий без установки запускать приложения на разных гаджетах.

В свою очередь, платформа Huawei HiLink была переименована в HarmonyOS Connect. Теперь устройства, входящие в экосистему "умного" дома, можно подключать одним касанием, сказали в компании.

В Китае на HarmonyOS 2 будут переведены более ста устройств, включая смартфоны Huawei Mate 40, Mate X2, Mate 30, P40, nova 8 и планшеты линейки MatePad Pro.