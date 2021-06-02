Microsoft представит новую версию Windows

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows.

Как передает агентство Bloomberg, об этом говорится в разосланном в среду приглашении на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, новое программное обеспечение (ПО) представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Блумберг отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года