В Twitter появились платные функции

Команда платформы микроблогов Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue, слухи о подготовке которой ходили уже давно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Платная подписка Twitter Blue уже стала доступна для пользователей в Канаде и Австралии. Она стоит 3,49 канадских долларов (2,88 доллара США) и 4,49 австралийских долларов(3,44 доллара США) в месяц соответственно.

Пользователи Twitter Blue получают доступ к таким функциям: