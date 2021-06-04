https://news.day.az/hitech/1349043.html В Twitter появились платные функции - ФОТО
В Twitter появились платные функции - ФОТО
Команда платформы микроблогов Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue, слухи о подготовке которой ходили уже давно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Платная подписка Twitter Blue уже стала доступна для пользователей в Канаде и Австралии. Она стоит 3,49 канадских долларов (2,88 доллара США) и 4,49 австралийских долларов(3,44 доллара США) в месяц соответственно.
Пользователи Twitter Blue получают доступ к таким функциям:
- Отмена твита. Если вы заметили ошибку или передумали, но уже нажали кнопку "отправить", то у вас есть 30 секунд на то, чтобы отменить публикацию.
- Режим чтения. Убрав разметку пользовательского интерфейса упрощается отслеживание длинных цепочек твитов.
- Папки закладок. Можно организовать сохранённые твиты по папкам.
- Другие льготы - настраиваемый значок приложения, "весёленькие" цветовые темы и специальная поддержка клиентов по подписке.
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