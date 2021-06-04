В Twitter появились платные функции

Команда платформы микроблогов Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue, слухи о подготовке которой ходили уже давно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Свершилось: в Twitter появились платные функции. Подписка Twitter Blue позволяет отменять твиты, и не только

Платная подписка Twitter Blue уже стала доступна для пользователей в Канаде и Австралии. Она стоит 3,49 канадских долларов (2,88 доллара США) и 4,49 австралийских долларов(3,44 доллара США) в месяц соответственно. 

Пользователи Twitter Blue получают доступ к таким функциям:

  • Отмена твита. Если вы заметили ошибку или передумали, но уже нажали кнопку "отправить", то у вас есть 30 секунд на то, чтобы отменить публикацию. 
  • Режим чтения. Убрав разметку пользовательского интерфейса упрощается отслеживание длинных цепочек твитов.
  • Папки закладок. Можно организовать сохранённые твиты по папкам.
  • Другие льготы - настраиваемый значок приложения, "весёленькие" цветовые темы и специальная поддержка клиентов по подписке.  

Свершилось: в Twitter появились платные функции. Подписка Twitter Blue позволяет отменять твиты, и не только

Свершилось: в Twitter появились платные функции. Подписка Twitter Blue позволяет отменять твиты, и не только

Свершилось: в Twitter появились платные функции. Подписка Twitter Blue позволяет отменять твиты, и не только