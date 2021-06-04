WhatsApp появится на iPad

Мессенджер WhatsApp, благодаря введению новой мультиплатформенной функции, позволит одновременно получать доступ к своим перепискам на четырех устройствах и впервые появится на планшетах iPad, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом в интервью рассказали основатель Facebook Марк Цукерберг и глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Они также отметили, что новая мультиплатформенность позволит отказаться от наличия активного соединения на основном устройстве.

Кроме того, Цукерберг и Кэткарт заявили, что отказ принимать новую политику конфиденциальности не будет ограничивать функциональность приложения WhatsApp.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция ускоренного прослушивания голосовых сообщений.