Apple выпустит iPad Pro c беспроводной зарядкой

Компания Apple готовит крупное обновление планшетной линейки. По информации Bloomberg, до конца этого года будет выпущен iPad mini с более узкими рамками вокруг экрана, а в 2022-м - iPad Pro с функцией зарядки без проводов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Редизайн "мини-планшета" Apple станет первым за последние шесть лет, передает агентство со ссылкой на собственные источники. Рамки, обрамляющие дисплей, станут тоньше, а физическую кнопку "Домой" могут убрать (как это сделано в iPad Pro последних поколений).

В свою очередь, в следующей модели iPad Pro алюминиевая задняя панель будет заменена на стеклянную, что сделает возможным беспроводную зарядку. В айфонах Apple реализовала такую функцию в 2017 году, а в прошлом обновила ее до магнитной системы MagSafe, которая обеспечила более стабильную скорость зарядки.

Релиз обновленного iPad mini назначен на этот год, iPad Pro - на 2022-й. Также позднее в этом году может быть выпущена более тонкая версия "простого" iPad. Эта относительно недорогая модель начального уровня будет ориентирована на учащихся. Apple попытается предложить новые iPad в условиях высокого спроса на планшеты, подстегнутого пандемией. Как отмечает Bloomberg, в I-м полугодии 2020-го продажи iPad подскочили на 43% в сравнении с годом ранее. В 2021-м рост только усилился: за первые три месяца этого года компания заработала на планшетах $7,8 миллиарда - на 79% больше, чем за тот же квартал 2020-го. Apple попытается предложить новые iPad в условиях высокого спроса на планшеты, подстегнутого пандемией. Как отмечает Bloomberg, в I-м полугодии 2020-го продажи iPad подскочили на 43% в сравнении с годом ранее. В 2021-м рост только усилился: за первые три месяца этого года компания заработала на планшетах $7,8 миллиарда - на 79% больше, чем за тот же квартал 2020-го.

Кроме того, в новом iPad Pro будет протестирована технология обратной беспроводной зарядки. Это позволит заряжать смартфоны, "умные" часы Apple Watch, наушники AirPods и другие совместимые устройства, положив их на "спинку" планшета.

Релиз обновленного iPad mini назначен на этот год, iPad Pro - на 2022-й. Также позднее в этом году может быть выпущена более тонкая версия "простого" iPad. Эта относительно недорогая модель начального уровня будет ориентирована на учащихся.

Apple попытается предложить новые iPad в условиях высокого спроса на планшеты, подстегнутого пандемией. Как отмечает Bloomberg, в I-м полугодии 2020-го продажи iPad подскочили на 43% в сравнении с годом ранее. В 2021-м рост только усилился: за первые три месяца этого года компания заработала на планшетах $7,8 миллиарда - на 79% больше, чем за тот же квартал 2020-го.