В США стартап представил электрическое аэротакси

В США стартап Archer представил летающее электротакси Maker. Об этом сообщает пресс-служба Archer, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Maker - это полномасштабный электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, способный преодолевать 60 миль на скорости 150 миль в час.

Самолеты Archer оснащены резервными батареями и двигателями для сохранения полета в любой ситуации. Эта избыточность позволяет им безопасно летать независимо от непредвиденных обстоятельств.

Кабина имеет широкое пространство и обзор на 270 градусов. На 13-дюймовом сенсорном экране отображается информация о рейсе и различные развлечения.

Коммерческий запуск планируется на 2024 год. Первые аэротакси Maker появятся в Лос-Анджелесе и Майами.