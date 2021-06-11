Apple исправила главный недостаток iPad

Новый iPad Pro получил усиленную раму, защищающую его от сгибания. Об этом в своем обзоре на YouTube-канале JerryRigEverything заявил блогер Зак Нельсон (Zack Nelson), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Популярный энтузиаст, занимающийся проверкой гаджетов на прочность, испытал актуальный iPad Pro. В первую очередь Нельсон попытался поцарапать металлические рамки и заднюю панель девайса - ему удалось оставить глубокие царапины с помощью канцелярского ножа. Также блогер попробовал прожечь дисплей зажигалкой. После прожига на экране остались черные пятна, но спустя несколько минут они исчезли без следов. Зак Нельсон отметил высокое качество защитного стекла и дисплея mini-LED.

В завершении блогер традиционно попробовал согнуть гаджет пополам, используя силу рук. Автору это удалось, однако, по его словам, он применил значительное усилие. После эксперимента iPad Pro потерял изначальную форму, защитное стекло от экрана частично отошло. Энтузиаст отметил, что Apple значительно улучшила прочность своих планшетов, тем самым исправив один из главных недостатков iPad.