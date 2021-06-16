https://news.day.az/hitech/1352883.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в среду в ряде стран.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В основном жалобы поступают из США и Великобритании. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, мобильных приложений соцсети на смартфонах iPhone и на планшетах iPad, а также на устройствах с операционной системой Android.
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