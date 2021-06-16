Названы признаки опасного нагрева компьютера и смартфона

Летом не рекомендуется держать гаджеты на солнечном свете и оставлять в машине. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, в нагреве техники во время работы нет ничего страшного. Однако при высокой температуре воздуха и других негативных факторах компьютер или смартфон может повредиться. В частности, Куканов не советует при жаре оставлять ноутбук в автомобиле или на солнце, допускать попадания мелкого мусора в отверстия девайса. Устройство рекомендуется полностью выключать после каждого цикла работы, а не просто переводить в спящий режим, и хотя бы раз в год очищать корпус от пыли.

Также эксперт назвал признаки опасного нагрева компонентов компьютера. К ним относятся непрекращающийся шум из корпус или, наоборот, отсутствие какого-либо шума, падение частоты кадров в играх, внезапное экстренное отключение аппарата, плохая автономность устройства.

Смартфон, в свою очередь, может загореться и даже взорваться в трех случаях - при заводском браке, перегреве и старении гаджета. "Если первое от пользователя не зависит (хотя важно вовремя заметить брак), то позаботиться об отсутствии перегрева - прямая обязанность владельца гаджета", - заявил специалист. По его словам, необходимо пользоваться только сертифицированными зарядными устройствами, а при повышенном нагреве или деформации аккумулятора телефона отключить его и отнести в сервисный центр.