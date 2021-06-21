Перечислены новые особенности S.T.A.L.K.E.R. 2

Очередная игра серии S.T.A.L.K.E.R. получит новую группировку и "персонажей с интересными судьбами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале разработчиков игры GSC Game World.

Представители студии выпустили разбор геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 с закадровыми комментариями. В частности, автор заметил, что в трейлере есть сцена с перестрелкой с бандитами, где фигурируют представители новой группировки - ее название студия хранит в секрете. Также создатели тайтла сделали акцент на танцующем под музыку человеке из трейлера, отметив, что "в Зоне будет немало персонажей с интересными судьбами".

Обращая внимание на нововведения в игре, авторы упомянули артефакт "Желе", который восстанавливает выносливость игрока, детектор артефактов под названием "Вилка", обновленную гаусс-пушку, которая является самым мощным оружием тайтла. Разработчики заметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит множество новых монстров, однако сейчас они не готовы показать их - поэтому продемонстрировали нападение на персонажа кровососа.

Ключевые сцены в игре были созданы с помощью технологии Motion Capture, которая позволяет захватывать движения и мимику актеров и переносить их на виртуальные модели NPC. Подобным образом был создан персонаж создателя серии S.T.A.L.K.E.R. Сергея Григоровича, который обращается к игроку с пожеланиями успеха в конце трейлера. Не уточняется, будет ли прототип Григоровича полноценным персонажем или же его модель создали специально для трейлера.