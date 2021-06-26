Xiaomi проведёт мегаконференцию и представит новинки

Всё указывает на то, что в августе состоится мегаконференция Xiaomi по типу той, которую мы увидели весной (напомним, мартовская оказалось настолько объёмной, что её пришлось разделить на два дня, в первый из которых компания представила Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Band 6, Mi Smart Projector 2 Pro, Mi 11 Lite и роутер Mi AX9000, а во второй - анонсировала работы над собственным электромобилем, представила Mi Mix Fold и Mi Notebook Pro). И она может оказаться не менее внушительной, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Первые данные о том, что компания готовит массу новинок на третий квартал (август - это его середина), опубликовал инсайдер, известный в Китае под ником Digital Chat Station. Тогда он пообещал умные часы, телевизоры, флагманские смартфоны с подэкранной камерой, наушники, планшеты и умные колонки. Сегодня мы писали о том, что в августе состоится дебют оболочки MIUI 13 и, вероятно, вместе с ней представят Mi Mix 4, а сейчас источник указывает и на августовский анонс линейки планшетов Mi Pad 5. И наверняка это далеко не полный список того, что компания может представить в последнем месяце лета.

Никаких новых технических подробностей о Mi Pad 5 не приводится. Ожидается, что три модели серии будут построены на SoC Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 768G. Они получат небольшие рамки, врезанную фронтальную камеру, экраны с кадровой частотой 120 Гц и поддержку электронного пера с распознаванием 4096 степеней нажатия.