Tesla отзывает машины моделей 3 и Y

Почти 300 тысяч машин отзывает с китайского рынка американская компания Tesla. Причиной названы проблемы с системой автоматического поддержания скорости движения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным газеты Global Times со ссылкой на китайское Государственное управление по регулированию рынка, отзыву подлежат 285 520 машин Model 3 и Model Y. Электромобили первой из отзываемых моделей были произведены в 2019-2021 годах, машины второй - 2021 года выпуска.

Проблема с системой автоматического поддержания скорости может стать причиной ошибочного включения водителем функции активного круиз-контроля. При этом возможны различные сценарии, включая внезапное увеличение скорости, выходящее за рамки ожидания водителя. В крайних случаях это может привести к автомобильной аварии, говорится в заявлении китайского ведомства.

Компания Tesla China извинилась перед пострадавшими потребителями за доставленные неудобства, заявив, что они могут пройти процедуру отзыва онлайн посредством обновления программного обеспечения их автомобилей "по воздуху". С пользователями, которые не смогут "обновиться" таким образом, Tesla свяжется для апгрейда системы круиз-контроля их машин.

Tesla также пообещала постоянно улучшать безопасность своей продукции в соответствии с национальными требованиями. В начале июня Tesla отозвала более 700 импортированных автомобилей Model 3, проданных в Китае, из-за проблем с ремнями безопасности, незатянутыми болтами и другими недостатками машин. А в мае Tesla опубликовала на своей странице в соцсети Sina Weibo шесть заявлений с извинениями, пытаясь вернуть доверие китайских потребителей и восстановить имидж бренда, пишет Global Times.