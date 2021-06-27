В Барселоне открылась крупнейшая мировая выставка гаджетов

Сегодня в Барселоне начала работу крупнейшая мировая выставка, посвященная мобильным гаджетам и технологиям- Mobile World Congress-2021, которая продлится до 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 27 июня, почти полтора года спустя после того, как вакцинация стала выходом из пандемии коронавируса, вновь открылся Mobile World Congress. Это первая с начала пандемии COVID-19 крупная технологическая выставка, которая пройдет в гибридном формате: часть презентаций пройдет онлайн, но будут и традиционные стенды в выставочном центре Fira de Barcelona. Официальное приложение My MWC обеспечит доступ к контенту и удобство коммуникации из любой точки мира.

В работе конгресса ожидается участие не более 35 тыс. человек.

Прибыль от Мобильного конгресса обычно составляет около 500 млн евро и 15 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.

Mobile World Congress-2021 начинается с торжественного ужина, на котором король Филипп VI и президент Женералитата (правительства Каталонии) Пере Арагонес впервые встретятся на официальном мероприятии.

В прямом эфире к конгрессу присоединится Илон Маск. Он расскажет, как SpaceX решает проблему доступности интернета с помощью Starlink.

Компания Samsung решила ограничиться онлайн-презентацией Samsung Galaxy MWC Virtual Event. Samsung представит новое поколение своих флагманских умных часов - Galaxy Watch 4.

В этом году многие компании, в частности Sony и Nokia, отказались от участия в выставке из-за опасений коронавируса. Компании NVIDIA и Intel представят свои последние разработки в области телекоммуникационного оборудования, а также инфраструктурные решения в области сетей 5G.

Обсуждения будут сосредоточены на технологии 5G, влиянии мобильной экосистемы на нашу жизнь. Руководители и основатели крупных компаний, таких как IBM, Neuroelectrics, The Valuable 500, Institute of Photonic Sciences, "Касперский", Huawei, ZTE, представят новые идеи и технологические тенденции, которые формируют мир будущего. Будут обсуждены вопросы планирования 6G, занятости в будущем, стартап-инновации, креативные технологии и работа с клиентами.